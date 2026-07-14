La semifinal del Mundial de 2026 entre Inglaterra y Argentina tendrá un ingrediente especial para Jordan Pickford.

A pesar de los años que ambos llevan en la élite del futbol internacional, el guardameta inglés nunca se había enfrentado a Lionel Messi en un partido oficial, una situación que cambiará cuando ambos salten al terreno de juego en busca de un boleto a la final.

Pickford reconoce la admiración que le tiene a Lionel Messi

En la previa del encuentro, Pickford reconoció la admiración que siente por el capitán argentino y confesó que el duelo representa un momento especial en su carrera.

“Ha marcado tantos goles y ha contribuido a tantos otros durante toda su carrera, y es fantástico poder enfrentarme por fin a él después de tanto tiempo, después de haberlo visto jugar cuando era niño”. Jordan Pickford, portero de Inglaterra.

Las palabras del guardameta reflejan el respeto que existe hacia una de las figuras más importantes en la historia del futbol, sin embargo, Pickford dejó claro que Inglaterra no está enfocada únicamente en Messi, sino en el potencial colectivo de la Albiceleste.

“Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buena que es Argentina”, explicó el guardameta de Inglaterra.

Pickford se estrena ante Messi en Inglaterra vs Argentina. (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Pickford buscará ganarle a Messi para llegar a la final del Mundial 2026

Pickford llega a este compromiso como uno de los líderes de Inglaterra y con la responsabilidad de frenar a una ofensiva argentina que ha sido una de las más peligrosas del torneo.

Del otro lado estará Messi, quien continúa persiguiendo nuevos capítulos de gloria en su extraordinaria carrera.