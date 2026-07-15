Isaac del Toro terminó 48 en la Etapa 11 del Tour de Francia 2026, en una jornada de transición para los favoritos de la carrera que lidera Tadej Pogacar.

Tras disputarse la Etapa 11 de la competencia, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro, se ubica en la séptima posición de la clasificación general.

El ciclista mexicano Isaac del Toro llegó lejos de los primeros lugares en la Etapa 11, pero se mantiene tercero en la clasificación del mejor corredor joven, cuyo premio es el maillot blanco.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 11 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 11 fue protagonizada por los velocistas en una jornada de descanso para los favoritos y especialistas en la montaña, como Isaac del Toro.

Soren Waerenskjold fue el ganador de la Etapa 11 del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro tuvo una complicada Etapa 10 en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 11 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 11, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en séptimo lugar.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Isaac del Toro Mattias Skjelmose Lenny Martínez Tom Pidcock

Perfil y recorrido de la Etapa 12 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 12 este jueves 16 de julio, en la que Isaac del Toro buscará volver a los primeros lugares.

La Etapa 12 del Tour de Francia 2026 conecta el Circuito de Nevers Magny-Cours con la localidad de Chalon-sur-Saône, en un recorrido de 179,1 kilómetros catalogado como etapa llana.