El martes 14 de julio de 2026 se dio a conocer la renuncia de Ulises Lara a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual rumores señalan que estaría marcada por el caso Gilda Lozoya.

De forma oficial, la FGR confirmó la renuncia de Ulises Lara por supuestos motivos personales, tan solo seis meses después de haber sido nombrado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

¿Caso Gilda Lozoya orilló a la renuncia de Ulises Lara a la FGR? Esto se sabe

Tras darse a conocer la renuncia de Ulises Lara a la FGR, se dieron a conocer versiones que sugieren que estaría relacionada con los recientes sucesos vinculados al caso Gilda Lozoya.

Esto debido a que una jueza federal rechazó dictar prisión preventiva en contra de Gilda Lozoya por la investigación especial que sigue la FGR por el tema de corrupción de Agronitrogenados.

La juzgadora cuestionó que la FGR no actualizó el expediente de Gilda Lozoya desde 2023, señalando que el caso en su contra presenta un periodo de inactividad que dejaba sin validez el argumento de riesgo de fuga que presentara la autoridad federal.

Adicional, se determinó que Gilda Lozoya no intentó huir del país, pues su defensa manifestó que, pese a que salió al extranjero, regresó de manera voluntaria mostrando sus documentos en todo momento sin esconder su identidad.

Por tal motivo, la jueza resolvió que Gilda Lozoya podrá continuar su proceso en libertad provisional por el tema Agronitrogenados, aunque deberá portar un brazalete electrónico.

Esta situación habría sido considerada como un grave fallo dentro de la propia FGR, por lo que de manera extraoficial habría orillado a la decisión de dar salida a Ulises Lara de la institución.