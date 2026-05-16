Álvaro Arbeloa, todavía entrenador del Real Madrid, respaldó este sábado a José Mourinho ante los rumores que ubican al DT portugués como su reemplazo en el banquillo del equipo merengue.

Antes ya lo había dicho, pero Álvaro Arbeloa reiteró el respeto que siente por Mourinho, quien fue su entrenador en el Real Madrid.

Álvaro Arbeloa dice que Mourinho es el número uno

Con la experiencia de haber sido dirigido por José Mourinho en el Real Madrid, y ahora, desde su rol de colegas, Álvaro Arbeloa no cambia la opinión que tiene del portugués.

“Respecto a Mourinho, creo que he sido muy claro durante toda mi vida en lo que pienso de él. Para mí, como jugador suyo, pero sobre todo como madridista, siento y pienso que es el número uno” Álvaro Arbeloa, DT Real Madrid

Arbeloa sabe que su estancia como entrenador del Real Madrid se acabará en un par de semanas, así que no se guarda lo que siente sobre la posible llegada e Mourinho.

“Si él es el que está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa” Álvaro Arbeloa, DT Real Madrid

Arbeloa jugó en el Real Madrid cuando Mourinho estuvo al mando entre 2010 y 2013, y aunque ganaron LaLiga y la Copa del Rey, el FC Barcelona los opacó.

Arbeloa fue dirigido por Mourinho (@aarbeloa17)

La tensión de una temporada de fracasos en el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aumentó la sensación de crisis al ofrecer una conferencia de prensa para anunciar que convocaría elecciones anticipadas.

Se espera que el presidente merengue anuncie pronto a José Mourinho como entrenador del Real Madrid, para apagar el fuego.

Mourinho, quien llevó al Porto y al Inter de Milán a títulos de la Champions League en 2004 y 2010, termina su temporada con el Benfica este fin de semana.

Ha recibido una oferta del Lisboa para continuar, pero que decidirá su futuro en los próximos días.