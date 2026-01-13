En el Real Madrid la elección de su nuevo DT no parece acabar con el nombramiento de Álvaro Arbeloa, quien solo sería interino pues el gran candidato es el alemán Jürgen Klopp.

Xabi Alonso fue destituido tras perder la Supercopa de España 2026, situación que provocó la llegada de Arbeloa al banquillo merengue, un hombre institucional que no pasaría de ser DT interino a la espera de alguien de más peso.

Jürgen Klopp, el gran candidato para dirigir al Real Madrid

De acuerdo a reportes periodísticos procedentes de Alemania, el DT Jürgen Klopp sería el gran candidato del Real Madrid para ser su DT de cara a la pelea por LaLiga, Champions League y la Copa del Rey.

Jürgen Klopp es candidato al puesto de entrenador del Real Madrid, si el club decide nombrar un nuevo DT este verano, informó Florian Plettenberg, reportero de SKY Sport.

El contrato a largo plazo de Klopp con Red Bull no sería impedimento para que el DT alemán decida volver a los banquillos.

¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre ser candidato a DT del Real Madrid?

Jürgen Klopp, director global de fitbol de Red Bull, señaló que no contempla un regreso inmediato a los banquillos, esto en relación a que se le menciona como gran candidato a DT del Real Madrid.

Klopp dice estar satisfecho con su rol actual, alejado de la presión diaria que implica ser entrenador, y si el puesto en el Real Madrid, todo se multiplica al máximo.

Xabi Alonso y su proyecto fallido con el Real Madrid

El Real Madrid despidió el lunes 12 de enero a Xabi Alonso como su entrenador, para darle las riendas a Álvaro Arbeloa, el técnico de su filial, quien solo sería interino ante la llegada de Jürgen Klopp.

El Real Madrid informó que Xabi Alonso se fue por mutuo acuerdo, tras una etapa de menos de ocho meses, que se desvaneció tras una nueva derrota con el FC Barcelona.

¿Por qué se fue Xabi Alonso del Real Madrid?

Con el Real Madrid en la pelea por LaLiga y la Champions League, la salida de Xabi Alonso habría tenido que ver más con problemas internos con los jugadores.

Xabi Alonso tuvo encontronazos evidente con jugadores como Vinícius Júnior, y otros jugadores se quejaron más de una vez de ser sustituidos por el DT español durante los partidos.

El adiós de Xabi Alonso del Real Madrid

La última escena del rompimiento de Xabi Alonso como DT del Real Madird, ocurrió después de la derrota con el FC Barcelona, cuando Alonso parecía querer que su equipo hiciera un pasillo de honor para el rival.

Sin embargo, Kylian Mbappé y otros jugadores lo llamaron de vuelta y se alejaron.

El Real Madrid ganó el primer clásico de la temporada en octubre por 2-1, pero está a cuatro puntos del FC Barcelona, líder de LaLiga.

Los números de Xabi Alonso como DT del Real Madrid: