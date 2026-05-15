José Mourinho sería el próximo entrenador del Real Madrid y el anuncio oficial es cuestión de tiempo, según reportes periodísticos desde España.

Mourinho no tiene rivales que puedan quitarlo del camino para ser el nuevo entrenador del Real Madrid, y es casi seguro que vuelva a la entidad merengue.

Mourinho sería el cuarto entrenador del Real Madrid en un año

Con la llegada de José Mourinho, Álvaro Arbeloa concluirá un paso efímero como entrenador del Real Madrid, y el portugués será el cuarto técnico del equipo blanco en apenas un año.

Atrás quedaron Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y en poco tiempo el español Álvaro Arbeloa.

José Mourinho volvería al Real Madrid (Redes Sociales)

Mourinho llegaría a poner orden en el Real Madrid

Disciplina y respeto se necesitan en el vestidor del Real Madrid, y José Mourinho es capaz de implantar ambas.

Tal vez por eso y por el conocimiento de Mourinho de la institución, es que el Real Madrid ha decidido traerlo de vuelta.

Ni siquiera los aspaviento de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en su también incendiaria rueda de prensa del pasado martes, detendrán la llegada de Mourinho.

El propio Florentino avaló en cierta forma a Mourinho, pues dijo en una entrevista que, “(Mourinho) Ya estuvo aquí y elevó nuestro nivel”.

La importancia de José Mourinho en el Real Madrid

José Mourinho estuvo en el Real Madrid del 2010 al 2013, etapa en la que se construyó el equipo que conquistó después cuatro Champions League en cinco años.

Ahora, el Real Madrid tendrá que compensar económicamente al Benfica para arrebatarle a José Mourinho, pero eso, para el Real Madrid es tema menor.