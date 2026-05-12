Después de sellar una temporada de fracasos con el Real Madrid, el presidente Florentino Pérez convocó a una conferencia en la que descartó renunciar y dijo que convocará a elecciones en el club.

“Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar” Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

La razón por la que convocará a elecciones, argumentó Florentino Pérez, es porque trabajó desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes.

Presumió que, en el Madrid no hay un solo dueño. “He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid”.

Florentino Pérez descarta renunciar al Real Madrid y convoca a elecciones (Bernat Armangue / AP)

“Hay sectores que se han querido adueñar del club y decir que el Real Madrid es un caos. Luego están los ultras, que no van a volver nunca más. Los echamos y me felicitan en todo el mundo por haber sacado a los violentos del Madrid” Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez lamenta que inventen situaciones acerca de su estado de salud

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, criticó lo que se ha insinuado acerca de su estado de salud. Y advirtió que su salud es perfecta.

“No se gana siempre y aprovechan estas situaciones para atacarme. Dicen que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta” Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Pérez llegó con su objetivo claro a la conferencia, así que descartó hablar de posibles entrenadores o jugadores en el futuro del Real Madrid.

“No sólo no me voy a ir, me presento a las elecciones porque quiero que el Madrid siga siendo de sus socios. Que me presenté hace 26 años y tuvo que pagar a los que no cobraban y defender la institución” Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Aprovecha para mandarle un recado al FC Barcelona

Florentino Pérez se siente fuerte al frente del Real Madrid, y presumió que los socios están con él en su guerra contra el Caso Negreira, al tiempo de enviarle un recado al FC Barcelona.

“No siempre sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años” Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino también ataca a la prensa

Florentino Pérez no dejó salir a salvo de su conferencia a la prensa crítica, a la que acusó de intentar “desprestigiar todos los días” al Real Madrid.

“Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid. Llevo 26 años y hemos hecho el club más grande del mundo” Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Lo que viene para el Real Madrid tras fracasos

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez habló así el martes después de una reunión de la junta directiva del club, dos días después de que el equipo viera al FC Barcelona coronarse frente a los merengues.

Se trata de la segunda temporada consecutiva sin un gran trofeo para el Real Madrid.

Con Álvaro Arbeloa sin posibilidades de seguir como entrenador, el nombre de José Mourinho se perfila para volver al Real Madrid.