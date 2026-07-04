El duelo entre Canadá vs Marruecos abre la fase de octavos de final del Mundial 2026, el sábado 4 de julio en la ciudad de Houston.
El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Marruecos liderada por Hakimi, que llega tras eliminar a Países Bajos.
Canadá superó 1-0 a Sudáfrica para avanzar por primera vez a los octavos de final de un Mundial.
Canadá vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Canadá 1-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Canadá 1-2 Marruecos
Canadá vs Marruecos: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Canadá vs Marruecos, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Canadá
- Portero: Maxime Crépeau
- Defensas: Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius y Alphonso Davies
- Mediocampistas: Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné y Ali Ahmed
- Delanteros: Cyle Larin y Jonathan David
Marruecos
- Portero: Yassine Bono
- Defensas: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui
- Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari
- Delantero: Brahim Díaz
Canadá vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Canadá vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el sábado 4 de julio. Transmite ViX a las 11 horas.
- Partido: Canadá vs Marruecos
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Houston
- Transmisión: ViX