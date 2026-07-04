El duelo entre Canadá vs Marruecos abre la fase de octavos de final del Mundial 2026, el sábado 4 de julio en la ciudad de Houston.

El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Marruecos liderada por Hakimi, que llega tras eliminar a Países Bajos.

Canadá superó 1-0 a Sudáfrica para avanzar por primera vez a los octavos de final de un Mundial.

Canadá vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Canadá 1-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Canadá 1-2 Marruecos

Canadá vs Marruecos: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Canadá vs Marruecos, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Canadá

  • Portero: Maxime Crépeau
  • Defensas: Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius y Alphonso Davies
  • Mediocampistas: Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné y Ali Ahmed
  • Delanteros: Cyle Larin y Jonathan David
Canadá le propinó una goleada a Catar en el Mundial 2026.
Canadá ha tenido un buen Mundial 2026. (Darryl Dyck / Darryl Dyck/The Canadian Press v)

Marruecos

  • Portero: Yassine Bono
  • Defensas: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui
  • Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari
  • Delantero: Brahim Díaz

Canadá vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Canadá vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el sábado 4 de julio. Transmite ViX a las 11 horas.

  • Partido: Canadá vs Marruecos
  • Fase: Octavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Houston
  • Transmisión: ViX