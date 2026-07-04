Luego del partido ante México en el Mundial 2026, el combinado de Ecuador no quedó satisfecho con lo sucedido antes y durante el partido, señalando que hubo varias irregularidades.

Debido a esto, Ecuador presentó una queja formal ante la FIFA por los incidentes en México en el Mundial 2026, que pudieran haber comprometido a a jugadores y aficionados.

Ecuador solicita una investigación de la FIFA por incidentes en México

En el comunicado, Ecuador señala que ha presentando un reclamo formal ante la FIFA por todos los incidentes que sucedieron alrededor del partido ante México en el Mundial 2026.

“Sobre lo sucedido frente a México. La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad de nuestra hinchada y jugadores-. Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud.” Comunicado Ecuador

Comunicado Ecuador (@FEFecuador)

Ecuador pide a la FIFA una investigación pormenorizada de los incidentes en México durante el partido del Mundial 2026, que causaron molestia desde un primer momento.

Principalmente, desean que se esclarezcan los incidentes que pudieran haber comprometido la seguridad tanto de jugadores, como del los aficionados.

Afirmando que esta es la forma correcta de revisar cualquier situación relacionada con un “encuentro de tal magnitud”, al referirse al partido de dieciseisavos de final.

Hasta el momento, la FIFA no ha dado a conocer ninguna resolución ni ha declarado alrededor del reclamo presentado por el combinado de Ecuador.

Ecuador acusa irregularidades antes y durante el partido ante México

Desde antes del partido ante México del Mundial 2026, la Selección de Ecuador señaló varias irregularidades alrededor del equipo y su presencia en el país.

Para empezar, Ecuador se quejó de que su equipo no pudo descasar bien, primero por hacer un recorrido de 9 horas hacia su hotel en México.

Posteriormente, porque un grupo de aficionados mexicanos fueron al mencionado hotel para llevar la tradicional “serenata”, por lo que no les dejaron dormir.

Además, en algunos casos se asegura que hubo irregularidades arbitrales, además de que en sectores del Estadio Banorte hubo encuentros agresivos con aficionados ecuatorianos.

En cierta forma, Ecuador señala que si bien el partido no estuvo amañado, sí se permitieron varios atropellos que repercutieron en su derrota y salida del Mundial 2026