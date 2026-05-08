El Real Madrid está por sellar una desastrosa temporada sin títulos, así que ya busca a su nuevo entrenador, por lo que habría iniciado contactos con José Mourinho para que vuelva a ser su estratega.

De acuerdo a reportes periodísticos, Mourinho es un candidato real para volver a dirigir al Real Madrid, que necesita un revulsivo de ese tamaño para encarar la siguiente temporada.

¿De qué depende la llegada de José Mourinho al Real Madrid?

Según el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid ha iniciado la “operación” José Mourinho con contactos directos para que el entrenador portugués vuelva a tomar las riendas del equipo merengue.

Sin embargo, no se trata de un acuerdo sencillo de concretarse, ya que el Benfica, actual equipo de Mourinho, quiere que entrenador se mantenga en el club

Benfica conoce las conversaciones que han habido entre Mourinho y el Real Madrid, y a decir verdad, el trato depende del equipo merengue, pues es capaz de pagar la cláusula de recisión del estratega si es necesario.

José Mourinho, técnico portugués (@ESPNmx)

Esto pediría José Mourinho para volver al Real Madrid

José Mourinho está dispuesto a volver al Real Madrid, pero ya puso varios condiciones para concretar su llegada.

Mourinho quiere firmar un contrato de dos temporadas, sin la presión latente sobre su proyecto.

El DT portugués quiere llegar con su cuerpo técnico y equipo de preparación física, algo que no suele pasar en el Real Madrid.

La primera etapa de José Mourinho como entrenador del Real Madrid se extendió a tres temporadas, desde mayo de 2010 hasta junio de 2013.