El torneo Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin para América toda vez que se fueron eliminados por Monterrey en cuartos de final y ahora empezará un periodo de 15 días de vacaciones para el plantel azulcrema que, durante el mercado de invierno, seguramente sufrirá modificaciones y es por eso que ponemos sobre la mesa el nombre de siete jugadores que no deben seguir para el próximo torneo.

Y es que este semestre en particular hubo jugadores de América que mostraron un nivel a la baja en lo individual que terminó por afectar a las Águilas en lo colectivo, incluso, algunos de ellos tienen más de un semestre con un rendimiento cuestionable, es por eso que consideramos que son siete en particular los que no deben seguir para el próximo torneo.

No hay línea del terreno de juego en América que se salve, todas tienen al menos un futbolista que bien podría ser vendido o prestado a otro equipo, sobre todo en el caso de los que ocupan plaza de extranjero, toda vez que si en Coapa quieren refuerzos foráneos van a necesitar liberas lugares de no formados en México.

Igor Lichnovsky

El defensa chileno terminó por ser muy cuestionado por sus actuaciones este Apertura 2025 en donde incluso perdió la titularidad con Ramón Juárez a pesar de volver a la actividad luego de una larga recuperación por lesión; sin embargo, en los partidos en los que participó, Igor Lichnovsky cometió errores marcados que incluso le generaron rechazo por parte de los aficionados.

(JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Kevin Álvarez

Otro jugador que ya no es bien visto por el americanismo es Kevin Álvarez, quien volvió a jugar en gran medida por la lesión de Dagoberto Espinoza, quien ya le había ganado la titularidad. Al final, pese a la constante actividad, no logró retomar una versión aceptable en su juego e incluso, terminó por ser factor notable en la eliminación de América por un error individual que se convirtió en el gol que le dio el pase a Monterrey.

He visto al @ClubAmerica desde 1970. Kevin Álvarez es el peor lateral derecho que jamás haya jugado aquí. Y miren que por ahí pasaron el Gringo Castro, Gil Burón, Jorge Sánchez y Emilio Lara entre otros. La peor contratación en años. El Pachuca estafó al América con éste jugador. pic.twitter.com/mvZYkMTM2c — Héctor Hernández | Realidad Americanista (@HectorRealidad) November 30, 2025

Víctor Dávila

Víctor Dávila es un jugador que, inicialmente, no entraba en planes de América para el Apertura 2025, pero al no poder colocarlo en otro equipo durante el mercado de verano, terminó por quedarse en el club. Sus minutos en cancha se redujeron considerablemente y cuando le tocó entrar, no fue solución para André Jardine. Ocupar plaza de extranjero lo pone como uno de los candidatos a dejar Coapa.

(Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Rodrigo Aguirre

Si bien, luce complicada su salida en este mercado dada la cercanía con el Mundial 2026, Rodrigo Aguirre ha demostrado no ser el centro delantero que América necesitó ante la ausencia de Henry Martín y eso quedó de manifiesto con su baja cuota goleadora. Dicho esto, se convierte en uno de los señalados para irse del Nido, aunque en este periodo de transferencias en particular se antoja difícil.

(Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Alexis Gutiérrez

A pesar de que llegó a América este torneo, Alexis Gutiérrez no fue un jugador que marcara alguna diferencia en favor de las Águilas independientemente de que André Jardine manifestara que era un jugador que le aportaba equilibrio a su equipo y muestra de ello fue que, sobre el cierre del torneo, simplemente dejó de utilizarlo.

(Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Jonathan dos Santos

Si bien no se puede calificar como malo su rendimiento, la realidad es que se ha convertido en un jugador que concede facilidades en su posición producto de la edad y la condición física. Jonathan dos Santos pensó en el retiro hace algunos meses, pero decidió quedarse un año más en América y ahora, su despedida de las canchas parece estar cada vez más cerca.

(JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Henry Martín

Uno de los goleadores históricos de América parece haber cumplido su ciclo en Coapa. Henry Martín tuvo un año lleno de lesiones, con contados goles y pocos minutos en el campo. Si bien, es el líder y capitán de la institución, los números no ofrecen argumentos suficientes para respaldar su continuidad.

(MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

Estos son algunos de los jugadores que bien podrían salir de América en lo inmediato; sin embargo, es un hecho que muchos se quedarán toda vez que la directiva no considera una limpia en el plantel ni movimientos en gran escala. Las bajas y las altas serán muy puntuales, por lo que habrá que esperar las siguientes semanas para valorar el mercado invernal para el ave.