El Inter Miami de Lionel Messi sufrió una dura derrota en Perú al caer 3-0 frente al Alianza Lima en un amistoso.

Con un doblete de Paolo Guerrero, el equipo peruano exhibió las carencias del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que busca afinar su preparación rumbo a la MLS y la Concachampions.

¿Y así quieren Libertadores? Messi y el Inter Miami son humillados en amistoso

Messi tuvo un partido discreto ante el Alianza Lima, así como el resto de sus compañeros del Inter Miami, pues las únicas acciones de peligro que generaron fue gracias a los tiros libres.

El Inter Miami dirigido por Javier Mascherano salió con cuadro titular para comenzar su preparación para la siguiente temporada en la MLS, un año en el que buscarán ser protagonistas en el torneo local, pero sobre todo en la Concachampions, sin embargo, no resultó como esperaban y fueron goleados.

La derrota de Messi y el Inter Miami llega en un momento en el que el propietario del equipo de la MLS sugirió que el club podría disputar la Copa Libertadores, sin embargo, con esta derrota ante un equipo peruano, parece que no tienen el nivel para competir contra los sudamericanos.

Messi y el Inter Miami enfrentarán a más equipos de Sudamérica

Pese a haber sido derrotados por un equipo de Perú, Messi y el Inter Miami seguirán preparándose de cara a la próxima temporada de la MLS.

Messi y el Inter Miami tendrán dos partidos más contra clubes de Sudamérica: