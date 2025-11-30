El torneo Apertura 2025 de la Liga MX todavía no se termina y ya hay movimientos confirmados en los banquillos del futbol de México, uno de ellos relacionado con un viejo conocido del balompíe nacional que vivirá una nueva etapa en nuestro país tras su paso por Brasil. Se trata de Pedro Caixinha, quien será el nuevo director técnico de FC Juárez.

Desde hace algunas semanas, el rumor de la salida de Martín Varini y la llegada de Pedro Caixinha a la frontera tomó fuerza, pero terminó de confirmarse que el ahora extécnico de FC Juárez dirigirá a Necaxa, lo que permitió a la directiva encabezada por Alejandra de la Vega cerrar el acuerdo don el portugués, el cual vivirá una nueva experiencia en la Liga MX.

El acuerdo entre FC Juárez y Pedro Caixinha

Con base en la información publicada por el periodista César Luis Merlo, FC Juárez y Pedro Caixinha firmaron un acuerdo que los unirá por un periodo de dos años y ahora, solamente resta esperar los próximos días para que se haga el anuncio oficial correspondiente, así como la presentación del estratega que podrá dirigir la pretemporada de Bravos.

Una vez que FC Juárez fue eliminado en los cuartos de final de la Liga MX, Martín Varini aceptó la oferta para ser entrenador de Necaxa, lo que hizo que la directiva de Bravos avanzara rumbo al acuerdo con Pedro Caixinha, quien buscará igualar, al menos, el logro de la más reciente gestión que llevó a la franquicia a una Liguilla por primera vez en su historia.

🚨¡OFICIAL!🚨



✅ Martín Varini es nuevo DT del Necaxa.



✅ Pedro Caixinha es nuevo DT de FC Juárez. pic.twitter.com/g8x5h3o7Uu — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) November 30, 2025

Los logros de Pedro Caixinha en la Liga MX

El nombre de Pedro Caixinha no es nada ajeno a la Liga MX y muestra de ello es que, con Santos Laguna, logró ganar un título de Liga MX, en el Clausura 2015, así como la Copa MX Apertura 2014 y el Campeón de Campeones de 2015.

Con Cruz Azul, Pedro Caixinha se quedó cerca de ganar la final de la Liga MX en el Apertura 2018, pero la perdió contra América; sin embargo, bajo el mando de La Máquina ganó la Copa MX de ese mismo semestre y también la Supercopa MX 2019.