Una noticia ha conmocionado al mundo del futbol mexicano, Emilio, el hijo de Fernando Navarro, murió este viernes 28 de noviembre. El exjugador de la Liga MX que fuera bicampeón con Club León ha recibido cientos de mensajes de apoyo en medio de un dolor indescriptible.

“Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro”, fue el mensaje del equipo del Bajío tras confirmar la triste noticia.

Emilio Navarro tenía apenas cinco años de edad y tuvo una falla hepática aguda: su hígado dejó de funcionar.

Información en desarrollo…