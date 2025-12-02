El futbolista de Chivas, Chicharito, sigue dando de qué hablar luego de que fallara el penal contra Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, pues ahora se reveló que el jugador seguiría su carrera en otro grande del futbol mexicano.

Y es que Cruz Azul y Chivas se encuentran en negociaciones para poder concretar el fichaje de Ángel Sepúlveda, pues el Rebaño Sagrado quiere hacerse de los servicios del futbolista mexicano para la próxima campaña de la Liga MX.

Sin embargo, La Máquina pediría un jugador a cambio para poder venderles al delantero mexicano, por lo que existe la posibilidad de que uno de los sacrificados sea Chicharito o el mismo Alan Pulido.

¿Chicharito al América?Reportan que seguiría su carrera en otro grande de la Liga MX

De acuerdo con el periodista, René Tovar, Chivas se mantiene en negociaciones con Cruz Azul para concretar el fichaje de Ángel Sepúlveda y lo intercambiarían por Chicharito o Alan Pulido, aunque la competencia de Javier Hernández en el Rebaño Sagrado tiene contrato con el chiverío.

Debido a que Alan Pulido aún tiene contrato con Chivas hasta 2026, el sacrificado sería Chicharito para intercambiarlo por Ángel Sepúlveda, por lo que Javier Hernández podría ser movido a Cruz Azul para el Clausura 2026.

La eliminación de Chivas ya trae los primeros cambios y hasta su primer refuerzo. Corroborado y como lo adelantó @pepehanan: Ángel Sepúlveda en negociaciones con Chivas, ambos clubes ya lo operan la transferencia; ¿'Sepu' por Pulido o 'Chicharito'? Quizá por Javier Hernández,… — René Tovar (@Rene_Tovar) December 2, 2025

Y es que de acuerdo con varios reportes, Ángel Sepúlveda no ve con malos ojos moverse a Chivas para la próxima temporada, especialmente considerando que ha tenido pocos minutos en el Apertura 2025, además de que ya militó en el Guadalajara durante el 2018.

Chivas ya tiene muchos delanteros en la plantilla

Chivas actualmente cuenta con muchos delanteros dentro de la plantilla, por lo que la llegada de Ángel Sepúlveda la haría aún más grande.

De momento, Chivas cuenta con Ricardo Marín, Teun Wilke, Armando González, Alan Pulido y Chicharito, sin embargo, éste último ya no continuará en el equipo para el Clausura 2026.