Cuauhtémoc Blanco, actual diputado de Morena, volvió a causar polémica luego de golpear y tumbar al piso al portero del equipo tapatío en el Clásico de Leyendas América vs Chivas.

El video que ya le dio la vuelta a internet, muestra al diputado darle un manotazo al rostro de Sergio Hernández luego de que este lo empujara por la espalda, situación que generó tensión en la cancha.

Jugadores del Chivas reprocharon a Cuauhtémoc Blanco por haber golpeado a su compañero; luego de una breve discusión y empujones, finalmente Blanco ayudó al portero Sergio Hernández a reincorporarse.

¿Morena sancionará a Cuauhtémoc Blanco por golpear a portero en el Clásico de Leyendas América vs Chivas?

Pese a que el video de Cuauhtémoc Blanco golpeando al portero en el Clásico de Leyendas América vs Chivas causó indignación, hasta ahora Morena no se ha pronunciado sobre posibles sanciones para el diputado federal.

Esta nueva polémica se une a otras acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, siendo la más reciente en octubre de 2025, durante una sesión virtual de la Cámara de Diputados, donde fue captado jugando pádel.

Una de las más graves ha sido la acusación de Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien lo acusó de un intento de violación registrado en septiembre de 2019.

A pesar de las críticas, ninguno de los dos casos resultó en alguna sanción para Cuauhtémoc Blanco.

En esta ocasión, aunque el golpe de Cuauhtémoc Blanco es considerado grave dentro de la cancha, dicha actitud violenta no necesariamente cae dentro del ámbito disciplinario legislativo que afecte sus funciones en Morena.