Amaury Vergara celebró que los seleccionados del Rebaño ya estén concentrados con el Tri rumbo al Mundial 2026.

El dueño de Chivas, Amaury Vergara habló sobre el tema de los seleccionados de México, este jueves durante la Gala de Embajadores de Guadalajara.

Vergara destacó que se haya restablecido el acuerdo original para que todos los jugadores convocados por Javier Aguirre se concentrarán el 6 de mayo, sin excepciones ni permisos especiales.

“Lo importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento de que los seleccionados, los jugadores de Chivas, ya estén en la convocatoria del CAR” Amaury Vergara, propietario de Chivas

¿Por qué celebra Amaury Vergara la llegada de sus seleccionados al Tri?

Amaury Vergara celebró la llegada de sus seleccionados a la concentración del Tri, después de la polémica que puso en riesgo la incorporación de sus 5 futbolistas a las instalaciones del CAR.

Tras el permiso que había recibido Toluca para usar a dos de sus jugadores en la Concachampions, Amaury Vergara pidió a sus seleccionados reportarse en la concentración de Chivas.

Más tarde, tras la advertencia de la Selección Mexicana de dejar fuera del Mundial a los jugadores que no reportaran, además de negar permisos especiales, Chivas envió en vuelo especial a sus futbolistas.

Armando González, jugador de Chivas y la Selección Mexicana (mexsport / Jose Luis Melgarejo)

Amaury Vergara confía en que Chivas de la pelea por el pase a semifinales de la Liga MX

Después de aclarado el tema de los seleccionados, Amaury Vergara volteó a Chivas, para hablar sobre el partido de vuelta de cuartos de final ante Tigres.

Chivas llega en desventaja tras perder 1-3 con Tigres en el partido de ida de la Liguilla, así que necesita ganar por diferencia de dos goles para avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

Al respecto, Vergara confía en la capacidad de su equipo para dar la pelea por el pase a la siguiente ronda de la Liguilla.