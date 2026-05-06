Javier Aguirre lanzó una advertencia contundente a los convocados para el Mundial 2026: “El que no venga estará fuera del Mundial”.

“El que no venga estará fuera del Mundial” Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana

El estratega aclaró el 6 de mayo de 2026 que no existen permisos especiales y que todos los convocados deben concentrarse a las 20 horas en el CAR.

La declaración surge tras el caos generado por el supuesto permiso a Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar con Toluca en la Concachampions, situación que provocó la reacción de Chivas y de Amaury Vergara.

Los problemas entorno a la concentración de la Selección Mexicana

Luego de que trascendió el permiso de la Selección Mexicana, para que Toluca contara con Alexis Vega y Jesús Gallardo en la Concachampions, las reacciones no tardaron en llegar.

Fue Amaury Vergara, dueño de las Chivas quien levantó la voz en contra de esa decisión.

Vergara señaló que al romperse el acuerdo inicial entre los equipos y la Selección Mexicana, pidió a su Dirección Deportiva que sus jugadores reportaran con Guadalajara.

Y así lo hicieron cuatro de ellos, salvo Brian Gutiérrez, quien permaneció en Chicago a la espera de indicaciones.

Amaury Vergara pide que sus seleccionados se reporten con Chivas (mexsport / Jorge Martinez)

Dura advertencia a los seleccionados mexicanos

Ante la rebelión iniciada por Amaury Vergara, la Selección Mexicana lanzó un comunicado advirtiendo que los jugadores que no se presenten este miércoles 6 de mayo en el CAR, no irán al Mundial 2026.

En Chivas recularon, y tras hablar con Mikel Arriola, directivo de la Federación Mexicana de Futbol, se comprometieron a mandar a sus seleccionados al CAR antes de las 20 horas de este miércoles.

En Toluca tampoco tuvieron otra opción, y evitarán que Vega y Gallardo sean alineados por Antonio Mohamed en la Concachampions.