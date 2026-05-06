Andrés Vaca, comentarista de TUDN respaldó la postura de Amaury Vergara de pedir que sus jugadores seleccionados reporten en la concentración de Chivas y no con la Selección Mexicana.

Ante la posibilidad de que Alexis Vega y Jesús Gallardo jugarán el partido de la Concachampions con el Toluca, Amaury Vergara ordenó a su directiva que sus jugadores seleccionados reportaran con Chivas.

Al respecto, Andrés Vaca respaldó la postura del dueño de Chivas, señalando que es una decisión que honra la memoria de Jorge Vergara, padre del actual jefe del Rebaño Sagrado.

Publicación de Andrés Vaca (captura de pantalla )

“Si hoy reportan los jugadores de Chivas, sería el gesto que más honraría la memoria de Jorge Vergara en la gestión de Amaury. Sería poner por delante el respeto al club. A esperar” Andrés Vaca, comentarista deportivo

Seleccionados de Chivas reportan con el Rebaño

La tensión entre Chivas y la Selección Mexicana pasó del discurso a los hechos, luego de la petición de Amaury Vergara para que sus seleccionados reportaran con el Rebaño.

Los cinco jugadores de Chivas convocados por Javier Aguirre reportaron este 6 de mayo con el Guadalajara, atendiendo la petición de Amaury Vergara de cara al duelo de Liguilla contra Tigres.

El primero en aparecer fue Armando González. Más tarde llegaron Luis Romo, Roberto Alvarado y Tala Rangel.

Brian Gutiérrez se encuentra varado en Chicago y no ha volado a México.

Amaury Vergara pide que sus seleccionados se reporten con Chivas (mexsport / Jorge Martinez)

La advertencia de la Selección Mexicana a jugadores que no reporten

La Selección Mexicana advirtió que el jugador que no se presente hoy 6 de mayo a las 20:00 horas en el CAR quedará fuera del Mundial 2026.

Así que, pese a la llegada de los seleccionados de Chivas a la concentración del Rebaño, aún tienen tiempo para volar a la Ciudad de México para reportar con la Selección Mexicana.

La realidad es que, a pocas semanas del Mundial 2026, la situación en la Selección Mexicana es un caos y de cara a la concentración final los equipos se plantan en la posibilidad de quedarse hasta el último momento con sus jugadores.