Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana salió a dar la cara ante los problemas generados previo a la concentración del Tri, y agradeció a Toluca y Chivas por el apoyo para enviar a sus jugadores al CAR.

Después de advertir que el comunicado publicado por la Selección Mexicana es claro respecto a que los jugadores que no lleguen a la concentración no irán al Mundial, Javier Aguirre aclaró en un conferencia de emergencia el tema.

El Vasco fue claro al decir que no puede ser flexible en el tema de la convocatoria, y que los jugadores tienen que reportar este miércoles a las 20 horas en el CAR.

Aguirre reconoce el sacrificio de Toluca y Chivas

Sin mencionar el permiso especial para Toluca, Javier Aguirre señaló que el tema de la convocatoria previa al Mundial 2026 es un pacto que sigue firme.

“Un proyecto que no se ha roto, agradecer especialmente a Chivas y Toluca, el primero por el hecho de los jugadores que pierde. El segundo por el torneo en que compite” Javier Aguirre, DT México

Aguirre asegura que no se ha roto el pacto en la Selección Mexicana

Javier Aguirre reiteró que nadie ha roto el pacto, y de momento están todos conformes a lo que firmaron, “y nos han apoyado sin condiciones”.

Como argumento, Aguirre recordó que no es la primera vez que se juega Liguilla sin seleccionados. “Estamos en ruta, ya empezó el Mundial”, dijo políticamente el Vasco.

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