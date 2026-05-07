Con el pase a la Final de la Concachampions en las manos, Antonio Mohamed confirmó que los jugadores de Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo tenían permiso para jugar la vuelta de las semifinales.

Después de la polémica generada a la posible alineación de Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido ante LAFC, el entrenador del Toluca, Antonio Mohamed aclaró el tema.

Asegura el Turco que tenían la autorización para Vega y Gallardo

Antonio Mohamed aseguró que desde el viernes 1 de mayo tenían la autorización para que Alexis Vega y Jesús Gallardo jugarán el partido ante LAFC en el Estadio Nemesio Diez.

Sin embargo, tras conocerse la intención de alinear a Vega y Gallardo, el entorno alrededor de la Selección Mexicana se revolucionó y provocó que Toluca descartara utilizar a los jugadores,

"Desde el viernes de la semana pasada sabíamos que había una autorización para que jugaran. Creíamos que como es un equipo mexicano contra un equipo extranjero, estaba bueno que los presten” Antonio Mohamed, DT Toluca

Vega y Gallardo estaban considerados por Toluca como titulares en la Concachampions

Tras el revuelo generado en el medio y para descartar que se pensara que Toluca quería sacar ventaja alineando a Vega y Gallardo, los Diablos Rojos optaron por dar un paso atrás.

Sin embargo, Mohamed reiteró que tenían la autorización, aunque se negó a revelar qué autoridad la había dado. “Por eso entrenaron con nosotros, no lo haríamos si no estuviera autorizado”.

“Iban a jugar los dos de titulares, a las 7 de la mañana me hablaron los directivos que no podían jugar y no pasa nada, estábamos preparados” Antonio Mohamed, DT Toluca

Jesús Gallardo y Alexis Vega reportaron con la Selección Mexicana (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Mohamed le dedica el pase a la final de la Concachampions a Vega y Gallardo

Después de aclarar la situación previa a la posible alineación de Alexis Vega y Jesús Gallardo, Antonio Mohamed les dedicó a ambos jugadores el pase a la final de Toluca en el torneo de la Concachampions.

Toluca goleó 4-0 a LAFC en la vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, para meterse a la Final del torneo, que jugará ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez.