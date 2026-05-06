Chivas vs Tigres juegan el sábado 9 de mayo en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Pronóstico 1-1, con el que avanzarían los felinos a semifinales. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Tigres: Pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX
Chivas vs Tigres se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, con el pronóstico a favor de los felinos, que con el empate 1-1, avanzarían a semifinales con global de 4-2.
Pronóstico del partido: Chivas 1-1 Tigres (global 4-2)
Chivas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de la Liga MX
Chivas vs Tigres se juegan el pase a las semifinales de la Liga con estas posibles alineaciones.
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Chivas
- Portero: Óscar Whalley
- Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González
- Mediocampistas: Govea, Fernando González, Hugo Cameros, Efraín Álvarez
- Delanteros: Ricardo Marín
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
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Chivas vs Tigres disputan la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Tigres
- Fase: Vuelta cuartos de final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video