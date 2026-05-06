Chivas vs Tigres juegan el sábado 9 de mayo en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Pronóstico 1-1, con el que avanzarían los felinos a semifinales. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Tigres: Pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

Chivas vs Tigres se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, con el pronóstico a favor de los felinos, que con el empate 1-1, avanzarían a semifinales con global de 4-2.

Pronóstico del partido: Chivas 1-1 Tigres (global 4-2)

Chivas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de la Liga MX

Chivas vs Tigres se juegan el pase a las semifinales de la Liga con estas posibles alineaciones.

Chivas

Portero: Óscar Whalley

Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Govea, Fernando González, Hugo Cameros, Efraín Álvarez

Delanteros: Ricardo Marín

Diego Sánchez anotó el 3-1 para Chivas (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

Chivas vs Tijuana: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Tigres disputan la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.