Tras horas de incertidumbre, Chivas confirmó que sus jugadores sí se integrarán a la concentración mundialista bajo el mando de Javier Aguirre, rectificando la postura inicial de Amaury Vergara.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad”. Club Deportivo Guadalajara

El técnico del Tri había advertido que “el que no venga estará fuera del Mundial”, subrayando que no habría flexibilidad en la convocatoria.

Finalmente, Chivas aclaró que respetará los acuerdos previos y que no obstaculizará el sueño de sus futbolistas, manteniendo la unidad en el proyecto rumbo al Mundial 2026.

Giro en Chivas: Amaury Vergara deja libres a jugadores para concentración de Aguirre (Especial )

Chivas y Amaury Vergara generaron horas de incertidumbre por el “pacto”

La polémica estalló durante la madrugada de este 6 de mayo, cuando Amaury Vergara publicó en sus redes sociales un mensaje de descontento:

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”. Amaury Vergara, director general de Grupo Omnilife

En ese momento, el directivo informó que había dado instrucciones para que sus futbolistas se reportaran en las instalaciones de las Chivas, poniendo en duda su participación en el proceso mundialista.

Este posicionamiento chocaba directamente con lo expuesto por Javier Aguirre en conferencia de prensa, donde el estratega nacional recordó que existía un pacto aprobado por los dueños de los clubes meses atrás.

Aguirre fue enfático al declarar que “el que no venga, pues estará fuera del mundial”, subrayando que no habría flexibilidad en cuanto a la asistencia a la concentración.

Chivas da prioridad al sueño del Mundial 2026

A pesar de que el Guadalajara es el club que más se ha visto afectado por el número de jugadores convocados durante la Liguilla, la directiva rojiblanca emitió un comunicado oficial para aclarar su postura final.

En el documento, la institución señaló que, tras el posicionamiento de su presidencia, se determinó que se respetarán los acuerdos previos.

El club manifestó que su intención no es obstaculizar las carreras de sus elementos: “En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad”.

De esta manera, los jugadores de las Chivas se presentarán en tiempo y forma a la cena de concentración programada para esta noche a las 8:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento.

Con esta resolución, se mantiene la unidad en el proyecto de la Selección, el cual, en palabras de Aguirre, ha logrado recuperar el orgullo y la ilusión de los jugadores por vestir la camiseta nacional en el Mundial 2026 que se jugará en casa.