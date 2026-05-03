Tigres vs Chivas arrancaron la Liguilla de la Liga MX con triunfo felino, 3-1 sobre el Rebaño, en la ida de cuartos de final celebrada en el Estadio Universitario.

Tigres fue muy superior a Chivas, que llegó mermado tras las bajas de los 5 seleccionados convocados para el Mundial 2026.

Marcador final: Tigres 3-1 Chivas | Ida cuartos de final

Tigres vs Chivas: así fue el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

El partido Tigres vs Chivas de los cuartos de final de la Liga MX tuvo varios goles y una gran demostración ofensiva de los felinos.

Goles y situaciones del partido Tigres vs Chivas:

Minuto 11: Ricardo Marín anota el 1-0 a favor de Chivas

Minuto 46: Jesús Angulo empata, Tigres 1-1 Chivas

Minuto 52: Juan Bruneta hace el 2-1 de Tigres vs Chivas

Minuto 55: Diego Sánchez marca el Tigres 3-1 Chivas

Diego Sánchez anotó el 3-1 para Chivas (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Qué necesitan Tigres y Chivas para avanzar a semifinales de la Liga MX?

Tigres necesita mantener la ventaja global en el marcador, para avanzar a las semifinales de la liga MX sobre Chivas.

Chivas, requiere ganar por dos goles de diferencia para empatar el marcador global y meterse a las semifinales por su mejor posición en el torneo regular.

¿Cuándo es el partido de vuelta Chivas vs Tigres?

Chivas vs Tigres se miden en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron.