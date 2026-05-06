Amaury Vergara Zatarain es presidente y director general de Grupo Omnilife-Chivas, además de propietario del Club Deportivo Guadalajara.

Hijo del empresario Jorge Vergara, asumió el liderazgo del grupo tras el fallecimiento de su padre en 2019, consolidando su papel como directivo en el fútbol mexicano y en la industria empresarial.

También ha incursionado en el cine como productor y director, participado como inversionista en Shark Tank México e impulsado proyectos digitales como Chivas TV, mostrando una faceta versátil que combina negocios, deporte y cultura.

¿Quién es Amaury Vergara?

Amaury Vergara Zatarain es un empresario, productor y directivo mexicano, actual presidente y director general de Grupo Omnilife-Chivas; además, es propietario y presidente del Club Deportivo Guadalajara.

Amaury es hijo del empresario Jorge Vergara, fundador de Omnilife. Tras el fallecimiento de su padre en 2019, asumió el control del grupo empresarial y del equipo de fútbol.

Además de su faceta empresarial, también ha incursionado en la industria cinematográfica como productor y director, e incluso ha participado en proyectos internacionales.

¿Qué edad tiene Amaury Vergara?

Amaury Vergara nació el 20 de septiembre de 1987 en Guadalajara, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿Amaury Vergara tiene esposa?

Sí, desde el 2023 Amaury Vergara está casado con la empresaria y fotógrafa mexicana Valeria Bross.

¿Qué signo zodiacal es Amaury Vergara?

Al haber nacido el 20 de septiembre, Amaury Vergara es Virgo, signo que se caracteriza por ser práctico, analítico y perfeccionista.

¿Amaury Vergara tiene hijos?

No, Amaury Vergara no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera profesional.

¿Qué estudió Amaury Vergara?

Amaury Vergara estudió cine en Nueva York.

¿En qué ha trabajado Amaury Vergara?