Isaac del Toro escribió su nombre con letras de oro, el ciclista mexicano sigue acrecentando su leyenda y en una jornada histórica se coronó campeón de la Tirreno-Adriático, una de las competencias más prestigiosas y exigentes del campeonato.

Isaac del Toro, joya mexicana del equipo UAE Team Emirates, demostró que ya no es una promesa, sino como una realidad del deporte de alta montaña.

Con este triunfo, Isaac Del Toro se consolida como un ciclista de élite y sí, apenas tiene 22 años de edad.

La victoria de Isaac del Toro no estuvo exenta de dramatismo, el ciclista mexicano cayó a menos de un kilómetro de la meta. Fue gracias a la regla de los tres kilómetros que conservó la ventaja en la clasificación general.

“La victoria más importante de mi carrera”, Isaac del Toro tras el triunfo en la Tirreno-Adriático

Luego de subir al podio tras consagrarse campeón de la Tirreno-Adriático, Isaac del Toro habló ante los medios de comunicación y con una sonrisa que desvelaba el histórico momento que acababa de vivir, confesó que es el triunfo más importante de su novel carrera.

“Fue increíble. Todos hicieron un trabajo increíble. Para mí es una de las más importantes

carreras de una semana en todo el tour”, señaló Isaac del Toro y al ser cuestionado sobre si fue la victoria más importante de su carrera, el mexicano no dudó en decir: “Lo es”.

El dramatismo que se vivió con la caída de Isaac del Toro y la forma en la que repuso hizo que la carrera fuera aún más emocionante.

“Nosotros vimos ayer esta situación en la carrera. Yo nunca espero caerme, pero son carreras y estoy contento de haber manejado el día de hoy como lo hicimos y creo que también especial por esa caída, lo hizo todavía más importante”, señaló.

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Así fue la llegada de Isaac del Toro 🇲🇽 para llevarse la Tirreno-Adriático 🇮🇹 y convertirse en el primer mexicano 🇲🇽 en ganar una de las 7 grandes vueltas de 1 semana



Se lleva también la maglia biancia (jóvenes) y ciclamino (puntos)pic.twitter.com/5NPk2aDWFG https://t.co/uzxWOQTHj1 — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 15, 2026

Clasificación general tras la Tirreno-Adriático con Isaac del Toro en lo más alto

Isaac del Toro se consagró campeón de la Tirreno-Adriático tras superar por 40 segundos a Matteo Jorgenson de Team Visma.

Clasificación general tras la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026:

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) — 28:02:14 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:40 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) — a 0:42 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 1:14 Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) — a 1:21 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) — a 1:26 Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) — a 1:49 Ben Healy (EF Education – EasyPost) — a 1:55 Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) — a 2:02 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) — a 2:06

Resultados de la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026: