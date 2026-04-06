Isaac Del Toro tuvo un inicio sólido en la Vuelta al País Vasco 2026 al colocarse en el lugar 13 de la contrarreloj individual de 13 kilómetros en la Etapa 1, con un tiempo de 18 minutos.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates se mantiene dentro del top-20 y buscará escalar posiciones en las siguientes jornadas.

La segunda etapa, de 164.1 kilómetros entre Pamplona y Cuevas de Mendukilo, presenta un recorrido quebrado con más de 3,300 metros de desnivel acumulado.

Isaac del Toro tiene un aceptable inicio en la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro partió a las 9:17 de la mañana, tiempo del centro de México, en la prueba contrarreloj de la Vuelta al País Vasco.

Isaac del Toro terminó la jornada inaugural de la Vuelta al País Vasco dentro del top-20, con 18 minutos en la prueba contrarreloj.

El lugar 13 de la contrarreloj ganada por el joven Paul Seixas fue para Del Toro, quien buscará la punta en las siguientes cinco etapas.

Podio contrarreloj Vuelta al País Vasco:

Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team

Vauquelin Kévin | INEOS Grenadiers

Großschartner Felix | UAE Team Emirates

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

Vuelta al País Vasco: Recorrido y perfil de la Etapa 2

La Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco se disputa este martes 7 de abril. La jornada va de Pamplona a Cuevas de Mendukilo, con 164,1 kilómetros.

La Vuelta al País Vasco continúa con más de 3 mil 300 metros de desnivel acumulado.

El recorrido es quebrado, sin un final explosivo pero con desgaste continuo.

Un día propicio para una fuga de nivel bien organizada, o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera.

Recorrido Etapa 2: