Isaac del Toro tiene grandes retos por enfrentar en el futuro. Convertido en una realidad en el ciclismo mundial, el mexicano apunta a correr en los Juegos Olímpicos 2028, competencia para la que ya conoce la ruta a seguir.

Aunque falta algún tiempo para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028 que se realizarán en Los Ángeles, Isaac del Toro ya puede apuntar la ruta que deberá seguir para representar a México.

Así será la ruta de Isaac del Toro para llegar a los Juegos Olímpicos 2028

Con una temporada por encarar en el calendario internacional 2026, Isaac del Toro tendrá que ir planeando la ruta que lo llevará a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El ciclista mexicano es el tercer lugar en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y tiene varias rutas disponibles para representar a México en los Juegos Olímpicos 2028.

Se asignarán 180 plazas en las pruebas de ciclismo en ruta, 90 para hombres y 90 para mujeres. En el caso de la contrarreloj individual, habrá un máximo de 35 plazas disponibles.

Para asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos 2028, Isaac del Toro puede aprovechar la opción del ranking UCI, en el que México ocupa el puesto 15 y puede clasificar a dos competidores.

Con más de 5 mil puntos en su cuenta, Isaac del Toro seria uno los dos elegidos para representar a México en los Juegos Olímpicos 2028.

El ranking que tomará en cuenta la distribución de plazas para Los Ángeles 2028 será el del 19 de octubre del 2027.

Otras rutas de Isaac del Toro para llegar a los Juegos Olímpicos 2028

Isaac del Toro tiene otras dos rutas para asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos 2028.

Obtener un puesto entre los dos primeros lugares en el Campeonato Mundial de Ciclismo de 2027, entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre.

La segunda opción es clasificar a través del Campeonato Continental de Ciclismo de Ruta de las Américas de 2027.

En ambos eventos, los dos primeros lugares obtendrán la clasificación olímpica.

Isaac del Toro se alista para la temporada 2026

Después de la impactante temporada que logró Isaac del Toro en el 2025, incluido el segundo lugar en el Giro de Italia, el mexicano alista su andar en el 2026.

En ese sentido, se ha confirmado la participación de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026.

Calendario de carreras al momento de Isaac del Toro en el 2026: