A su regreso a España, Isabel Díaz Ayuso reabrió la polémica sobre su visita a México y cuestionó a Claudia Sheinbaum por presuntamente ocultar la historia del Huei Tzompantli.

En la asamblea local, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuestionó al gobierno mexicano sobre el pasado prehispánico “antes de que nos uniéramos en mestizaje”.

De acuerdo con Isabel Díaz Ayuso, México esconde bajo tierra la historia del Huei Tzompantli, el “estante de cráneos” de la antigua Tenochtitlán, descubierto en la calle de Guatemala del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) en 2015.

“Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos, ¿qué hay en la calle Guatemala 24 en Ciudad de México?” Isabel Ayuso

“¿Qué hay bajo tierra?”: Ayuso cuestiona historia prehispánica de México a Sheinbaum

Isabel Díaz Ayuso buscó defender el sistema sanitario español ante las críticas y huelgas que enfrentan; sin embargo, su discurso sumó la crítica al gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha dedicado parte de sus políticas públicas a la reivindicación de los pueblos originarios frente al mestizaje.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el gobierno mexicano está escondiendo bajo tierra “cuál es el pasado de México” y sugirió nuevamente que la cultura era violenta antes del mestizaje de España.

“¿Qué hay bajo tierra? Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno, porque es la verdad y la historia de todos” Isabel Díaz Ayuso

Tan oculto estaba que el propio Gobierno de México tiene una web pública del INAH explicando la excavación:https://t.co/XvHroGQlvn



Va de lista y solo sabe enfangar. Convertir patrimonio documentado en munición política para agitar prejuicios. — Jocicudo (@ElJocicudo) May 14, 2026

Asimismo, cuestionó por qué Claudia Sheinbaum no abre el Huei Tzompantli al público y señaló que sería su gobierno quien debería “pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio”.

“Pregúntele a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público, porque a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo” Isabel Díaz Ayuso

El Huei Tzompantli, la historia de Tenochtitlán que “oculta” Sheinbaum, según Ayuso

El Huei Tzompantli, cuyo significado es “gran muro de cráneos” es una plataforma que, de acuerdo con los estudios antropológicos realizados hasta el momento, era de uso cívico y religioso, donde los mexicas colocaban los cráneos de los sacrificados como ofrenda para los dioses.

Esta plataforma fue descubierta en 2015 mientras se realizaban trabajos de recimentación en el edificio ubicado en Guatemala 24 del Centro Histórico de la CDMX.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha compartido que se tiene una muestra de 214 cráneos humanos restaurados que se examina en la ceramoteca del Museo del Templo Mayor.

Si bien esta estructura no está abierta al público debido a que se requiere mantener condiciones específicas para su conservación, se pueden conocer vestigios, así como réplicas en el Templo Mayor, ubicado a un costado de la Catedral Metropolitana.