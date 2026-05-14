La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, le reveló que incrementó su popularidad gracias al consejo que le dio sobre adoptar el principio de “nunca alejarse del pueblo”.

“Nos conocimos hace como un año en Canadá… nosotros tenemos un principio, nunca alejarnos del pueblo. Y ayer me dijo tengo una muy alta popularidad en la república que Corea y seguí su consejo, nunca alejarnos del pueblo, eso es lo que hacemos todos los días” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en el marco de la llamada que sostuvieron el 13 de mayo en la que hablaron de economía y de la presencia del grupo de k-pop BTS en México.

Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung se conocieron en junio de 2025 en la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.

Claudia Sheinbaum recuerda no alejarse del pueblo y protección de la soberanía

Claudia Sheinbaum recordó la charla sobre no alejarse del pueblo con el presidente de Corea del Sur para tambien hablar de soberanía y de cumplimiento de la Constitución.

Así lo dijo al señalar que ademas de no alejarse del pueblo ella defiende la soberanía nacional y cumple con la Constitución.

Sobre la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, Sheinbaum dijo que lo que intenta es dar una visión de Estado y no tomar una decision solo “para salir de esta”, por ello insistió en que deben haber pruebas, de la misma manera que Estados Unidos las exige o rechaza solicitudes de detención con fines de extradición.

Claudia Sheinbaum dio consejos tras crisis presidencial en Corea del Sur

Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung se conocieron en el G7 de Canadá, en la que México fue invitado especial ya que no es parte de ese reducido grupo.

El presidente de Corea del Sur recibió consejos de Sheinbaum luego de una crisis presidencial en el país asiático que termino con la cadena perpetua del anterior presidente Yoon Sun-yeol por tratar de imponer una ley marcial durante su gestión.