Alicia Villarreal se presentará hoy, 14 de mayo de 2026, en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) con un setlist imperdible.

Como parte de Bendita Locura Tour de Alicia Villareal por Latinoamérica y Estados Unidos, la cantante se presenta en el Auditorio Nacional como su último concierto para el habla hispana.

Así que sin más, te compartimos no solo el setlist y el telonero, sino más detalles que debes de saber antes de ir al concierto de Alicia Villarreal:

Apertura de puertas: 6:30 pm aproximadamente

Hora del concierto: 8:30 pm aproximadamente

Telonero: Sin anunciar

Setlist de canciones: 18 canciones aproximadamente

Duración: 2 horas aproximadamente

Hora en la que termina el concierto: 10:30 aproximadamente

Alicia Villarreal, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Setlist de canciones para el concierto de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional

Hoy 14 de mayo de 2026, Alicia Villarreal vuelve a la CDMX con un concierto en el Auditorio Nacional que posiblemente tenga 18 canciones en su setlist.

Según la popularidad de las canciones y lo que la cantante ha realizado en otros recintos, este podría ser el setlist:

Te quedó grande la yegua

Ojo por ojo

La que baje la guardia

Insensible a ti

Mejor que tú

Maldita billetera

Con la misma piedra

Sentimientos

Ya no insistas/Juguete/Alma rebelde/ Tu oportunidad

Yo sin tu amor

El príncipe

Pasión

Ay papacito

Te aprovechas

Ladrón

Besos y copas

Las cuentas clara

Si una vez

A esta probable setlist se le suman las canciones que Alicia Villarreal estrenará en el Auditorio Nacional, pues adelantó que por primera vez cantará parte del repertorio de su nuevo álbum, Bendita Locura.

Asimismo, adelantó que para el concierto de hoy en el Auditorio Nacional, Alicia Villarreal tendrá invitados especiales que no se repetirán en otros conciertos de su tour.