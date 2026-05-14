Elon Musk, CEO de Tesla, X, Starlink y otras compañías, fue visto posando con el CEO de Xiaomi, Lei Jun, en el marco de su visita a China como parte de la comitiva de empresarios que acompañan al presidente Donald Trump.

Elon Musk ha sido visto haciendo gestos de desagrado antes y después de la fotos con Lei Jun, CEO de Xiaomi, en el marco de la cena de Estado llevada al cabo en el Gran Salón del Pueblo del Pekín.

De acuerdo con reportes periodísticos, Elon Musk es una figura ambivalente en China ya que por un lado es admirado como empresario y por otro es representante de la influencia extranjera que rechaza China.

La importancia de China para Elon Musk

Cabe recordar que Elon Musk a través tiene una gigafábrica de Tesla en Shangai, la cual inicio operaciones desde 2018.

Además, cuenta con alianzas para la fabricación de robots humanoides en China y tiene interés en el sector de energía solar, ya que delegaciones de su gruyó empresarial han visitado empresas chinas.

Medios estadounidenses consignan que la presencia de Tesla en China ha impactado en la riqueza de Elon Musk debido a que Tesla Shangai ha sido la que le ha dejado más ganancias y su fortuna depende de esa planta, incluso por encima de la de Fremont, California.

En China, Elon Musk tiene acceso trabajadores con menor protección en cuanto a derechos laborales, con menos regulaciones y sin sindicatos.

Elon Musk acompaña a Donald Trump a China

Donald Trump realiza una gira de Estado de dos días en China y es acompañado de alrededor 12 empresarios y empresarias encabezados por Elon Musk: