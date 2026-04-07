Isaac del Toro enfrenta la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco el miércoles 8 de abril de 2026. Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes transmiten a las 7:30 horas.

Evento: Vuelta al País Vasco

Fase: Etapa 3

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Basauri

Transmisión: Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes

Isaac Del Toro vuelve a la bicicleta (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 3?

Isaac del Toro correrá la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco en miércoles 8 de abril de 2026, luego de terminar 12 en el segundo día de carrera.

El ciclista mexicano se ubica en el octavo lugar general a 2.44 minutos del líder.

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 3?

Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes transmiten la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro quiere terminar en el podio.

Evento: Vuelta al País Vasco

Fase: Etapa 3

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Basauri

Transmisión: Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes

Recorrido Etapa 3 Vuelta al País Vasco (Captura de pantalla)

Vuelta al País Vasco: Recorrido y perfil de la Etapa 3

La Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco se disputa este miércoles 8 de abril. La jornada es un circuito en Basauri de 152 kilómetros.

Isaac del Toro enfrenta el reto de alcanzar al líder Paul Seixas, por lo que tendrá que aplicarse a fondo en la Etapa 3.