Isaac del Toro enfrenta la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco el miércoles 8 de abril de 2026. Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes transmiten a las 7:30 horas.
- Evento: Vuelta al País Vasco
- Fase: Etapa 3
- Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026
- Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Basauri
- Transmisión: Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 3?
Isaac del Toro correrá la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco en miércoles 8 de abril de 2026, luego de terminar 12 en el segundo día de carrera.
El ciclista mexicano se ubica en el octavo lugar general a 2.44 minutos del líder.
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 3?
Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes transmiten la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro quiere terminar en el podio.
- Evento: Vuelta al País Vasco
- Fase: Etapa 3
- Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026
- Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Basauri
- Transmisión: Claro Sports y el Canal de YouTube de Azteca Deportes
Vuelta al País Vasco: Recorrido y perfil de la Etapa 3
La Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco se disputa este miércoles 8 de abril. La jornada es un circuito en Basauri de 152 kilómetros.
Isaac del Toro enfrenta el reto de alcanzar al líder Paul Seixas, por lo que tendrá que aplicarse a fondo en la Etapa 3.
- Etapa de kilometraje medio, pero con casi 2.900 metros de desnivel.
- El recorrido circular suele generar ritmo alto desde el inicio.
- Se esperan ataques y aunque no es una etapa claramente decisiva, es peligrosa para corredores mal colocados.