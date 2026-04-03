Isaac del Toro enfrenta la Vuelta al País Vasco a partir del lunes 6 de abril de 2026. Claro Sports transmite.
- Evento: Vuelta al País Vasco
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Lunes 6 de abril de 2026
- Horario: 3:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
- Sede: Bilbao, España
- Transmisión: Claro Sports
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 1?
Isaac del Toro correrá la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco en lunes 6 de abril de 2026, como líder del UAE Team.
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 1?
Claro Sports transmitirá la la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
- Evento: Vuelta al País Vasco
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Lunes 6 de abril de 2026
- Horario: 3:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
- Sede: Bilbao, España
- Transmisión: Claro Sports
Perfil de la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco que correrá Isaac del Toro
La Vuelta al País Vasco se disputará entre el 6 y el 11 de abril, durante seis etapas, con un total de 809,6 kilómetros que correrá Isaac del Toro.
Se trata de un recorrido diseñado para corredores completos, sin etapas de transición claras y con la montaña como elemento constante, en la que Isaac del Toro buscará el triunfo.
Perfil Etapa 1:
Lunes 6 abril. Bilbao (Vizcaya)-Bilbao (Vizcaya), 13.9 km contrarreloj individual
- La Vuelta al País Vasco inicia con una contrarreloj individual breve, ideal para marcar las primeras diferencias.
- Con apenas 13,9 kilómetros, no se esperan grandes huecos, pero sí un primer orden en la clasificación general.
- Los especialistas y corredores potentes pueden vestirse de líder, mientras que los escaladores intentarán limitar pérdidas.