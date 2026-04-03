Isaac del Toro enfrenta la Vuelta al País Vasco a partir del lunes 6 de abril de 2026. Claro Sports transmite.

  • Evento: Vuelta al País Vasco
  • Fase: Etapa 1
  • Fecha: Lunes 6 de abril de 2026
  • Horario: 3:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
  • Sede: Bilbao, España
  • Transmisión: Claro Sports
Isaac Del Toro vuelve a la bicicleta
Isaac Del Toro vuelve a la bicicleta (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 1?

Isaac del Toro correrá la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco en lunes 6 de abril de 2026, como líder del UAE Team.

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 1?

Claro Sports transmitirá la la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

  • Evento: Vuelta al País Vasco
  • Fase: Etapa 1
  • Fecha: Lunes 6 de abril de 2026
  • Horario: 3:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
  • Sede: Bilbao, España
  • Transmisión: Claro Sports
Perfil Etapa 1 Vuelta al País Vasco
Perfil Etapa 1 Vuelta al País Vasco (ESPECIA)

Perfil de la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco que correrá Isaac del Toro

La Vuelta al País Vasco se disputará entre el 6 y el 11 de abril, durante seis etapas, con un total de 809,6 kilómetros que correrá Isaac del Toro.

Se trata de un recorrido diseñado para corredores completos, sin etapas de transición claras y con la montaña como elemento constante, en la que Isaac del Toro buscará el triunfo.

Perfil Etapa 1:

Lunes 6 abril. Bilbao (Vizcaya)-Bilbao (Vizcaya), 13.9 km contrarreloj individual

  • La Vuelta al País Vasco inicia con una contrarreloj individual breve, ideal para marcar las primeras diferencias.
  • Con apenas 13,9 kilómetros, no se esperan grandes huecos, pero sí un primer orden en la clasificación general.
  • Los especialistas y corredores potentes pueden vestirse de líder, mientras que los escaladores intentarán limitar pérdidas.