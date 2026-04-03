Isaac del Toro enfrenta la Vuelta al País Vasco a partir del lunes 6 de abril de 2026. Claro Sports transmite.

Evento: Vuelta al País Vasco

Fase: Etapa 1

Fecha: Lunes 6 de abril de 2026

Horario: 3:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)

Sede: Bilbao, España

Transmisión: Claro Sports

Isaac Del Toro vuelve a la bicicleta (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 1?

Isaac del Toro correrá la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco en lunes 6 de abril de 2026, como líder del UAE Team.

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 1?

Claro Sports transmitirá la la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Vuelta al País Vasco

Fase: Etapa 1

Fecha: Lunes 6 de abril de 2026

Horario: 3:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)

Sede: Bilbao, España

Transmisión: Claro Sports

Perfil Etapa 1 Vuelta al País Vasco (ESPECIA)

Perfil de la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco que correrá Isaac del Toro

La Vuelta al País Vasco se disputará entre el 6 y el 11 de abril, durante seis etapas, con un total de 809,6 kilómetros que correrá Isaac del Toro.

Se trata de un recorrido diseñado para corredores completos, sin etapas de transición claras y con la montaña como elemento constante, en la que Isaac del Toro buscará el triunfo.

Perfil Etapa 1:

Lunes 6 abril. Bilbao (Vizcaya)-Bilbao (Vizcaya), 13.9 km contrarreloj individual