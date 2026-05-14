Javier Aguirre dirigirá a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en el que debutará el 11 de junio ante Sudáfrica.

Rumbo al debut de la selección de Javier Aguirre, hacemos una comparativa acerca del sueldo anual que percibe El Vasco en relación a otros técnicos del Mundial 2026.

Javier Aguirre gana cerca de 50 millones de pesos al año como entrenador de la Selección Mexicana, y con ese suelo llega al Mundial 2026.

Sueldo anual de Javier Aguirre como DT de México: $49 millones 930 mil pesos

¿En qué nivel se ubica el sueldo de Javier Aguirre frente a los técnicos del Mundial 2026?

Los casi 50 millones de pesos que percibe como sueldo Javier Aguirre, lo ubica en la clase media-alta de los directores técnicos mundialistas.

El Vasco, sin embargo, está lejos del top 5 global encabezado por las potencias de Europa y Sudamérica.

Estos son los 7 entrenadores con los sueldos más altos en el Mundial 2026:

Carlo Ancelotti | Brasil | 186 millones de pesos Mauricio Pochettino | Estados Unidos | 112 millones de pesos Thomas Tuchel | Inglaterra | 106 millones de pesos Julian Nagelsmann | Alemania | 91 millones de pesos Roberto Martínez | Portugal | 77 millones de pesos Javier Aguirre | México | 49 millones de pesos Lionel Scaloni | Argentina | 44 millones de pesos

Javier Aguirre dirigirá a México en el Mundial 2026 (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

¿Por qué Carlo Ancelotti es el entrenador con el sueldo más alto en el Mundial 2026?

En el mundo del futbol no hay una selección más mediática que la de Brasil, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, quien con su sueldo de 186 millones de pesos anuales es el mejor pagado de los DTs que estarán en el Mundial 2026.

México y Estados Unidos respaldaron mucho dinero los proyecto de Pochettino y Aguirre, aunque el sueldo del dueño del banquillo norteamericano es mucho más alto.