Isaac del Toro se convirtió en el segundo ciclista del mundo en el ranking de la UCI tras su reciente victoria en la UAE Tour 2026.

El ciclista mexicano Isaac Del Toro empezó el año en el tercer lugar del ranking mundial de la UCI, así que subió una posición al ganar su primera competencia del año.

Así va el podio del ranking mundial de ciclismo:

Tadej Pogacar | 11255 puntos

Isaac del Toro | 6224 puntos

Jonas Vingegaard | 5724 puntos

Isaac del Toro, segundo en el ranking mundial de la UCI (@uci)

Isaac del Toro apunta a ser el mejor ciclista en el ranking mundial de ciclismo

Isaac del Toro ya superó en el ranking mundial de la UCI a Jonas Vingegaard, ganador de la Vuelta a España en la edición 2025.

Con el triunfo en el UAE Tour 2026, Isaac del Toro llegó a 6224 puntos, dejando atrás los 5724 que suma Jonas Vingegaard, mientras que Tadej Pogacar se ubica en la cima con 11255.

Isaac del Toro ganó el UAE Tour 2026 (@uaeteam)

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en la temporada 2026?

Luego de coronarse en el UAE Tour 2026, Isaac del Toro volverá a su bicicleta en el mes de marzo cuando el ciclista mexicano compita en tres pruebas consecutivas en Italia, en busca de la cima del ranking mundial.

El 7 de marzo Isaac del Toro competirá en la vigésima edición de la Strade Bianche junto al campeón del mundo, Tadej Pogacar, vigente bicampeón de la prueba y en la que el año pasado el mexicano terminó en el puesto 33 del recorrido.

Del 9 al 15 de marzo, Isaac del Toro disputará el Tirreno-Adriático, carrera de siete etapas que une Lido di Camaiore con San Benedetto del Tronto.

El 21 de marzo, Isaac del Toro participará en la Milano-Sanremo, nuevamente junto a Pogacar.