Isaac Del Toro continuó su actividad en la Vuelta al País Vasco en la Etapa 2, la que terminó en el lugar 11 como octavo general.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates sigue dentro del top-20 y buscará acercarse al liderato en las siguientes etapas. Se ubica a 2.44 minutos del líder.

El francés Paul Seixas mantuvo el dominio llevándose la Etapa 2, para convertirse en favorito para ganar la Vuelta al País Vasco.

La tercera etapa, de 152 kilómetros en Basauri puede ser trascendental en el destino de Isaac del Toro en la carrera.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro tuvo una buena actuación en la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco, quedando en el lugar 11.

Isaac del Toro atacó a 24 kilómetros de la meta en busca del líder Paul Seixas, pero no pudo acercarse a él.

Podio Etapa 2 Vuelta al País Vasco:

Paul Seixas Matías Skjelmose Primos Roglic

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco (@TeamEmiratesUAE)

Vuelta al País Vasco: Recorrido y perfil de la Etapa 3

La Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco se disputa este miércoles 8 de abril. La jornada es un circuito en Basauri de 152 kilómetros.

Isaac del Toro enfrenta el reto de alcanzar al líder Paul Seixas, por lo que tendrá que aplicarse a fondo en la Etapa 3.

Etapa de kilometraje medio, pero con casi 2.900 metros de desnivel.

El recorrido circular suele generar ritmo alto desde el inicio.

Se esperan ataques y aunque no es una etapa claramente decisiva, es peligrosa para corredores mal colocados.