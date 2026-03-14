Isaac del Toro lo volvió a hacer: con una exhibición de coraje y potencia en el último kilómetro, el ciclista de 22 años se quedó con la victoria en la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático.

Con este resultado, Del Toro se mantiene firme en la cima de la clasificación general y se consagra como campeón virtual de la “Carrera de los Dos Mares”.

A falta de la última jornada, Isaac está a un paso de firmar otra hazañas para el deporte nacional, demostrando que el futuro del ciclismo mundial tiene colores tricolores.

¿Cómo fue el triunfo de Isaac del Toro en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático?

El ciclismo mexicano ha vivido una jornada épica este sábado tras la monumental actuación de Isaac del Toro en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026.

El corredor del UAE Team Emirates no solo se llevó el triunfo de etapa en un cierre de antología, sino que blindó su posición en la cima de la clasificación general, consagrándose como el campeón virtual de la “Carrera de los Dos Mares”.

Con un ataque fulminante en el último ascenso, Del Toro neutralizó los intentos de sus perseguidores y cruzó la meta en solitario, ampliando su ventaja sobre sus rivales más cercanos en la lucha por el ‘Tridente’.

What Torito wants, Torito gets.



And today, he wanted the win 🏆



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Gracias a este resultado, el bajacaliforniano llegará a la última jornada con una diferencia que, salvo una tragedia deportiva, le asegura el primer lugar del podio final. Este triunfo representa un hito sin precedentes para el deporte nacional, colocando a México en el mapa de la élite del ciclismo mundial.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en la etapa 7 de la Tirreno-Adriático?

Se espera que el día de mañana, tras el circuito final, Isaac del Toro levante oficialmente el trofeo que lo acredita como el campeón de la Tirreno-Adriático, una de las competencias más prestigiosas del calendario World Tour.

El ciclista mexicano va por el título y se le podrá ver a través de las señales de ESPN y Disney+.