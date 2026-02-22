México despierta con una gran noticia. Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026, dejando varios récords en el camino y siendo muy superior al resto.

El UAE Tour terminó este domingo 22 de febrero con la Etapa 7. Sin embargo, desde este sábado ya se sabía que Isaac del Toro iba a ganar este World Tour. Y es que este día fue para que los sprinters sumarán puntos, y la clasificación general no se movió.

Además, hay una regla no escrita, la cual dice que la última etapa es para celebrar y no atacan al líder. Así fue, y del Toro es el primer mexicano en ganar una carrera que se considera World Tour.

También es el más joven en la historia en llevarse este jersey rojo. Y todavía debemos agregar que rompió el récord de tiempo asenso en Jebel Hafeet, la montaña más difícil de este tour, con 25:15 minutos.

Suena el himno mexicano 🇲🇽



Isaac del Toro, campeón del UAE Tour 🔝👑



pic.twitter.com/BShrqEYjou — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 22, 2026

¿Cómo quedó la clasificación general del UAE Tour 2026?

Isaac del Toro llegó a la Etapa 6 siendo segundo de la general y en el último día sacó todo su talento para ganarle al italiano, Antonio Tiberi. Así quedó la clasificación:

Isaac del Toro | 21:10:30 Antonio Tiberi | 21: 10:50 | +0:20 Lucas Plapp | 21: 11: 44 | +1:14 Harold Tejada | 21:11:55 | +1:25 Feliz Gall | 21:12:04 | +1:34

¿Qué sigue para Isaac del Toro después de ganar el UAE Tour?

Isaac del Toro no descansa y en marzo tiene varias carreras, aunque ya no serán tan pesadas como esta. Lo que le sigue será preparación para lo más difícil: Tour de Francia.

Este es el calendario de Isaac del Toro (puede cambiar):

7 de marzo: Strade Bianche

9 de marzo: Tirreno-Adriatico

21 de marzo: Milano-Sanremo

6 de abril: Itzulia Basque Country

7 de junio: Tour Auvergne

4 de julio: Tour de Francia

El dilema que enfrentará Isaac del Tour gracias a su ascenso

Isaac del Toro ya es más que una realidad en el ciclismo. Incluso, es el tercero mejor del mundo, según el ranking de la UCI.

Aquí voy a poner un ejemplo para explicar el problema de Isaac del Toro. En 2021, Pogacar fue campeón del UAE Tour, luego fue al Tour de Francia y lo ganó. Es decir, fue el líder de su equipo en la misma edad que tiene el mexicano.

Sabemos que Isaac y Pogacar son compañeros de equipo, por lo que van a ir al Tour de Francia 2026 y el líder será el esloveno. No vamos a poder saber si el mexicano tiene chances de ganar o de competir, pues tendrá que escoltar al 4 veces ganador.

Bueno, puede pasar un año, pero Del Toro va a evolucionar, mejorar, en algún momento le tendrá que competir el primer puesto, o cambiar de equipo.