Después de brillar en la temporada 2025, Isaac del Toro promete volver aún con más fuerza en el 2026, y se ha confirmado que correrá el Tour de Francia.

Después de la impactante temporada que logró Isaac del Toro en el 2025, incluido el segundo lugar en el Giro de Italia, se ha confirmado su participación en el Tour de Francia 2026.

El Tour de Francia 2026 será la principal carrera de Isaac del Toro, contrario a lo que ocurrió en el 2025, en el que su equipo, el UAE Team Emirates, eligió el Giro de Italia como su prueba más fuerte.

Isaac del Toro: Calendario completo del ciclista mexicano en el 2026

Isaac del Toro, quien buscará la gloria en el Tour de Francia 2026, ya sabe cuál será su calendario de carreras el próximo año.

Antes del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro correrá el UAE Tour el 16 de febrero, al que seguirá la Strade Bianche, la Milán-San Remo, la Tirreno-Adriático, la Itzulia, el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y el Tour de Francia.

Calendario de carreras al momento de Isaac del Toro en el 2026:

UAE Tour

Strade Bianche

Milán-San Remo

Tirreno-Adriático

Itzulia

Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

Tour de Francia 2026

El brillante 2025 de Isaac del Toro como ciclista profesional

Isaac del Toro, con apenas 22 años, se perfila como el primer mexicano en destacar en mucho tiempo en el Tour de Francia 2026, y ya tiene un gran respaldo para considerarlo de esa manera.

Isaac del Toro es una realidad en el ciclismo profesional, y el Tour de Francia 2026 será el escenario donde buscará consolidar su nombre.

Te compartimos los logros de Isaac del Toro en la temporada 2025 del ciclismo internacional: