Isaac del Toro enfrenta la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco el martes 7 de abril de 2026. Claro Sports transmite a las 7 horas.

  • Evento: Vuelta al País Vasco
  • Fase: Etapa 2
  • Fecha: Martes 7 de abril de 2026
  • Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
  • Sede: Pamplona, España
  • Transmisión: Claro Sports
Isaac Del Toro vuelve a la bicicleta
Isaac Del Toro vuelve a la bicicleta (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 2?

Isaac del Toro correrá la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco en martes 7 de abril de 2026, luego de terminar 13 en la contrarreloj.

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 2?

Claro Sports transmitirá la la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

  • Evento: Vuelta al País Vasco
  • Fase: Etapa 2
  • Fecha: Martes 7 de abril de 2026
  • Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
  • Sede: Pamplona, España
  • Transmisión: Claro Sports
Recorrido Etapa 2 Vuelta al País Vasco
Recorrido Etapa 2 Vuelta al País Vasco (ESPECIAL )

Perfil de la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco que corre Isaac del Toro

La Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco se disputa este martes 7 de abril. La jornada va de Pamplona a Cuevas de Mendukilo, con 164,1 kilómetros

  • La Vuelta al País Vasco continúa con más de 3 mil 300 metros de desnivel acumulado.
  • El recorrido es quebrado, sin un final explosivo pero con desgaste continuo.
  • Un día propicio para una fuga de nivel bien organizada, o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera.