Isaac del Toro enfrenta la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco el martes 7 de abril de 2026. Claro Sports transmite a las 7 horas.

Evento: Vuelta al País Vasco

Fase: Etapa 2

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)

Sede: Pamplona, España

Transmisión: Claro Sports

Isaac Del Toro vuelve a la bicicleta (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 2?

Isaac del Toro correrá la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco en martes 7 de abril de 2026, luego de terminar 13 en la contrarreloj.

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 2?

Claro Sports transmitirá la la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Vuelta al País Vasco

Fase: Etapa 2

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)

Sede: Pamplona, España

Transmisión: Claro Sports

Recorrido Etapa 2 Vuelta al País Vasco (ESPECIAL )

Perfil de la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco que corre Isaac del Toro

La Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco se disputa este martes 7 de abril. La jornada va de Pamplona a Cuevas de Mendukilo, con 164,1 kilómetros