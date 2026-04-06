Isaac del Toro enfrenta la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco el martes 7 de abril de 2026. Claro Sports transmite a las 7 horas.
- Evento: Vuelta al País Vasco
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
- Sede: Pamplona, España
- Transmisión: Claro Sports
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cuándo ver la Etapa 2?
Isaac del Toro correrá la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco en martes 7 de abril de 2026, luego de terminar 13 en la contrarreloj.
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Dónde ver la Etapa 2?
Claro Sports transmitirá la la Vuelta al País Vasco, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
- Evento: Vuelta al País Vasco
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México (por confirmar)
- Sede: Pamplona, España
- Transmisión: Claro Sports
Perfil de la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco que corre Isaac del Toro
La Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco se disputa este martes 7 de abril. La jornada va de Pamplona a Cuevas de Mendukilo, con 164,1 kilómetros
- La Vuelta al País Vasco continúa con más de 3 mil 300 metros de desnivel acumulado.
- El recorrido es quebrado, sin un final explosivo pero con desgaste continuo.
- Un día propicio para una fuga de nivel bien organizada, o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera.