Cruz Azul sorprendió a sus seguidores al confirmar un histórico cambio de estadio previo al inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, pues se reveló que La Máquina abandonará temporalmente la Ciudad de México para disputar un compromiso especial en un inmueble que forma parte de la esencia del club.

La directiva encabezada por Víctor Velázquez informó que el equipo enfrentará al Comunicaciones de Guatemala el próximo 11 de julio en el Estadio 10 de Diciembre, ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo; la decisión busca fortalecer el vínculo con la afición cementera y rendir homenaje a los orígenes de la institución.

Cruz Azul vuelve a casa para celebrar su historia y preparar el Apertura 2026

El partido amistoso tendrá un significado especial, ya que el Estadio 10 de Diciembre fue la primera casa de Cruz Azul y escenario de sus primeros éxitos en el futbol mexicano.

Además, el encuentro con Comunicaciones de Guatemala rememora el primer duelo internacional que disputó el club en 1969 ante el mismo rival guatemalteco.

La jornada también servirá para presentar la nueva casa del Cruz Azul, al plantel y al cuerpo técnico liderado por Joel Huiqui, así como para celebrar con la afición la obtención de “La Décima”, conquistada en el Clausura 2026.

Después de este compromiso histórico, Cruz Azul continuará su preparación rumbo al Apertura 2026, torneo en el que buscará defender el campeonato y mantener el protagonismo que lo ha convertido en uno de los equipos más importantes del futbol mexicano.