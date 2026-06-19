Brahim Abdelkader Díaz es un futbolista profesional que se desempeña como mediapunta o delantero, actualmente jugador del Real Madrid desde su regreso en julio de 2023 tras su cesión en el AC Milan.

Además, tras una destacada actuación en la CAN 2025 y alcanzar el hito de 150 partidos oficiales con el Real Madrid en marzo de 2026, su influencia deportiva continúa en ascenso tanto a nivel de club como de selección.

¿Quién es Brahim Díaz?

Brahim Díaz es un futbolista español de origen marroquí, nacido en Málaga, reconocido por su versatilidad ofensiva y su capacidad de desequilibrio en el último tercio del campo.

Debutó profesionalmente con el Manchester City y posteriormente pasó por el Real Madrid y el AC Milan, donde consolidó su desarrollo antes de regresar al club blanco.

Brahim Díaz, mediapunta del Real Madrid y estrella de Marruecos. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Brahim Díaz?

Brahim Abdelkader Díaz nació el 3 de agosto de 1999 en Málaga, España, por lo que en 2026 tiene 26 años de edad.

¿Brahim Díaz tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre su vida sentimental. Brahim Díaz mantiene su vida personal fuera del foco mediático.

¿Qué signo zodiacal es Brahim Díaz?

Brahim Díaz es del signo Leo, asociado al elemento Fuego. Este signo se caracteriza por la confianza, creatividad, liderazgo natural y una fuerte personalidad competitiva.

¿Brahim Díaz tiene hijos?

No hay información pública disponible que indique que Brahim Díaz tenga hijos.

¿Qué estudió Brahim Díaz?

No se cuenta con registros públicos sobre estudios universitarios o formación académica formal. Su desarrollo se centró desde temprana edad en la cantera del Málaga CF, donde inició su carrera como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Brahim Díaz?

Brahim Díaz es un futbolista profesional reconocido por su evolución en clubes de élite europeos y su consolidación como figura clave en el Real Madrid y la Selección de Marruecos.