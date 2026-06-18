La Selección de Canadá contará con Alphonso Davies para el partido contra Catar en el Mundial 2026, por lo que el futbolista podría ser determinante para llevar a su selección a la siguiente ronda de la justa mundialista.

Canadá cuenta con 1 punto al igual que todos los rivales del Grupo B del Mundial 2026 y pese a que Alphonso Davies se perdió el debut mundialista, ya superó los problemas físicos y podrá jugar ante Catar.

Alphonso Davies se recuperó de su lesión para estar en el Mundial 2026

Alphonso Davies tenía una lesión en los isquiotibiales, que sufrió cuando disputaba las semifinales de la Champions League con el Bayern Múnich, lo que lo alejó del debut de Canadá en el Mundial 2026.

Sin embargo, el entrenador de Canadá, Jesse Marsh, aseguró que Alphonso Davies está recuperado y podrá volver al campo de juego, ahora en el Mundial 2026.

“Ha estado entrenando esta semana y estará disponible. Veremos cómo se desarrolla el partido y decidiremos cuál es la mejor manera de utilizarlo”, expresó el DT de Canadá en la conferencia de prensa previa al partido Canadá vs Catar.

Alphonso Davies, la estrella que puede cambiar el destino de Canadá. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Alphonso Davies será clave para las aspiraciones de Canadá en el Mundial 2026

Alphonso Davies, ya recuperado, será clave en las aspiraciones de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues es uno de los mejores futbolistas del combinado de la Hoja de Maple.

Canadá junto con Alphonso Davies deberán vencer a Catar para seguir peleando en el Grupo B y lograr avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.