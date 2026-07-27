El iPhone 20 Pro Max tendría la pantalla más grande de la historia de Apple, según filtraciones.

Apple busca marcar un cambio con el iPhone conmemorativo que lanzará por su 20 aniversario y uno de los detalles más significativos estaría en la pantalla.

Revelan que el iPhone 20 Pro Max tendría la pantalla más grande de la historia de Apple

De acuerdo con Digital Chat Station, uno de los filtradores más confiables de la industria, Apple estaría desarrollando una pantalla de 7 pulgadas para el iPhone 20 Pro Max.

Por el momento, los iPhone 16 Pro Max e iPhone 17 Pro Max tiene un panel de 6.9 pulgadas.

iPhone 20 Pro Max (Especial)

Otra cosa será el iPhone plegable, cuya pantalla será de 7.8 pulgadas al momento de extenderse por completo.

No obstante, Apple pretende dar un salto y aunque parece un muy poco el aumento del tamaño de pantalla, hay que tomar en cuenta que el iPhone 20 Pro Max tendría un diseño sin bordes ni curvas con la tecnología Liquid Glass Display.

La cámara frontal del iPhone de aniversario estaría escondida junto a los sensores del Face ID.

Pese a que Apple no ha encontrado la forma de ocultar por completo los sensores, la compañía pretende seguir ese camino para las pantallas de sus futuros teléfonos inteligentes.

Hasta ahora, se sabe que la fabricación del iPhone 20 Pro Max comenzaría en verano 2027 y su anuncio oficial llegaría hasta el mes de septiembre de ese año.