El iPhone 17 Pro Max ya está a la venta en México a través de plataforma oficial de Apple y el precio varía según la versión de capacidad de almacenamiento que se elija; te damos los detalles.

De acuerdo con la información, el iPhone 17 Pro Max posee el procesador A19, lo que promete tener una carga más rápida y una mayor duración de la batería respecto al anterior iPhone.

¿Estás pensando adquirir el nuevo iPhone 17 Pro Max? A continuación te mostramos el costo oficial en Apple según cada una de las capacidades disponibles.

Precio oficial del iPhone 17 Pro Max en México. (Cortesía)

Este es el precio oficial del iPhone 17 Pro Max en México, según Apple

La compra del iPhone 17 Pro Max ya está disponible en México a través de la tienda de Apple y los costos oficiales son los siguientes:

iPhone 17 Pro Max de 256 GB a 30 mil 999 pesos o 18 MSI desde mil 722.17 pesos

iPhone 17 Pro Max de 512 GB a 35 mil 999 pesos o 18 MSI desde mil 999.94 pesos

iPhone 17 Pro Max de 1 TB a 40 mil 999 pesos o 18 MSI desde 2 mil 277.72 pesos

iPhone 17 Pro Max de 2 TB a 50 mil 999.00 o 18 MSI desde 2 mil 833.28 pesos

Cabe mencionar que el precio del iPhone 17 Pro Max puede aumentar si decides adquirir el servicio de AppleCare+ que es de 4 mil 399 pesos para todas las capacidades. Este dispositivo está disponible en tres colores:

Plata Naranja cósmico Azul profundo

iPhone 17 Pro Max en México: ¿cómo saber qué versión comprar?

Apple ha dado una serie de cosas a considerar al momento de comprar el iPhone 17 Pro Max, pues este tiene cuatro versiones con diferentes capacidades de almacenamiento.

El consejo de Apple es revisar cuánto espacio de almacenamiento está utilizando actualmente, que lo puedes ver en Configuración > Dispositivo > Almacenamiento y propone dos casos: