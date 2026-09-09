Apple reveló los precios oficiales en México de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dos de los lanzamientos más esperados del año dentro de su gama premium.

iPhone 18 Pro: Desde 29 mil 999 pesos

iPhone 18 Pro Max: Desde 31 mil 999 pesos

Los dispositivos fueron presentados durante el Apple Event 2026 en el Steve Jobs Theater en Cupertino, California, Estados Unidos, y llegarán al mercado con mejoras en inteligencia artificial, fotografía y rendimiento.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su precio de entrada, que supera los 29 mil pesos.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max estarán disponibles en México a partir del 18 de septiembre, junto con sus nuevas configuraciones de color.

iPhone 18 Pro y Pro Max: estos son sus precios en México (Apple)

iPhone 18 Pro y Pro Max: colores y mejoras

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con dos nuevos colores, además de presentaciones clásicas de Apple:

Burgundy o vino (nuevo color)

Deep Black (negro profundo)

Silver (plateado)

Glaciar, tono de azul claro (nuevo color)

Mientras que las mejoras y novedades principales de los iPhone 18 Pro y Pro Max son con la inteligencia artificial, batería y cámaras.

Ya que los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con el nuevo chip de Apple, el A20 Pro que cuenta con una CPU de 7 núcleos y una unidad llamada Neural Engine enfocada especialmente en las funciones de IA.

Para su batería, el iPhone 18 Pro tendrá una de hasta 36 horas y de 45 horas para el iPhone 18 Pro Max, además de una carga del 15% en cinco minutos.

Mientras que las cámaras de los iPhone 18 Pro y Pro Max integran la novedad de la Apertura, para ajustar manualmente el control creativo sobre la luz y la composición de las imágenes, así como la profundidad de campo y los detalles.

Asimismo, los iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con un software inteligente que permite usar modos cinematográficos para video, capturar Time Lapse en 4K y mejorar las grabaciones de voz y música.