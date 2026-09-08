No te pierdas el Apple Event 2026, acá te decimos a qué hora y dónde ver la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max.

El evento que este año tiene el lema “Surprise and Shine” se llevará a cabo en el Apple Park, en California, y se espera que se revelen todos los detalles de los nuevos dispositivos de la marca.

¿A qué hora y dónde ver el Apple Event 2026 para la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max?

El Apple Event 2026 está programado para el miércoles 9 de septiembre a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Si no te quieres perder la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple la transmitirá mediante en sus diferentes canales digitales:

Sitio web oficial: Apple Events

YouTube (@Apple)

Aplicación Apple TV y servicio Apple TV+

La presentación marca el debut de John Ternus como director ejecutivo de Apple, quien llega para sustituir a Tim Cook luego de 15 años al mando de la compañía de Cupertino.

iPhone (Apple)

Tanto el iPhone 18 Pro y Pro Max serán los grandes protagonistas del Apple Event 2026.

Los modelos incluirían mejoras en su batería, procesador y memoria.

Además de una isla dinámica renovada y herramientas en la cámara.

Reportes indican que el iPhone 18 base no se dará a conocer en el Appple Event 2026, sino que llegaría hasta principios del 2027 con el iPhone 18E y una nueva versión del iPhone Air.

De igual manera, se espera que Apple anuncie su primer teléfono plegable, junto con nuevos Airpods, actualización de Apple Watch y dos modelos MacBook Pro.