No te pierdas el Apple Event 2026, acá te decimos a qué hora y dónde ver la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max.
El evento que este año tiene el lema “Surprise and Shine” se llevará a cabo en el Apple Park, en California, y se espera que se revelen todos los detalles de los nuevos dispositivos de la marca.
¿A qué hora y dónde ver el Apple Event 2026 para la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max?
El Apple Event 2026 está programado para el miércoles 9 de septiembre a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.
Si no te quieres perder la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple la transmitirá mediante en sus diferentes canales digitales:
- Sitio web oficial: Apple Events
- YouTube (@Apple)
- Aplicación Apple TV y servicio Apple TV+
La presentación marca el debut de John Ternus como director ejecutivo de Apple, quien llega para sustituir a Tim Cook luego de 15 años al mando de la compañía de Cupertino.
Tanto el iPhone 18 Pro y Pro Max serán los grandes protagonistas del Apple Event 2026.
Los modelos incluirían mejoras en su batería, procesador y memoria.
Además de una isla dinámica renovada y herramientas en la cámara.
Reportes indican que el iPhone 18 base no se dará a conocer en el Appple Event 2026, sino que llegaría hasta principios del 2027 con el iPhone 18E y una nueva versión del iPhone Air.
De igual manera, se espera que Apple anuncie su primer teléfono plegable, junto con nuevos Airpods, actualización de Apple Watch y dos modelos MacBook Pro.