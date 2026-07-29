Apple lanzó la actualización de iOS 26.6 que iPhone podrá obtener previo al lanzamiento del iOS 27. Estos parches están enfocados en dar más seguridad, no en precisamente nuevas funciones visuales.

iOS 26.6 está comenzando a ser liberado y Apple recomienda a los usuarios de iPhone instalarla cuanto antes por las importantes correcciones de seguridad que ahora brinda.

Los parches de seguridad que Apple trajo con el iOS 26.6 para iPhone

Se esperaba que Apple lanzara una actualización del sistema para iPhone, pero no de la magnitud que logró con iOs 26.6, lo que encantó a los usuarios preocupados por los temas de seguridad.

Más allá de renovar la apariencia del iPhone con el iOS 26.6, Apple incorporó importantes parches de seguridad a esta versión que, algunos de los cuales aquí te explicamos:

Núcleo del sistema: Parche para evitar la corrupción de memoria

Libc, Game Center, procesamiento de imágenes: Para evitar que se vulnere con un código no autorizado

Privilegios de administrador: Cierre en las condiciones

Protección de iMessage: Detectar mensajes sospechosos de fraude

WebKit: Eliminar el rastreo de sitios en la navegación

En total, Apple logró la solución de al menos 78 errores de vulnerabilidad que había en iPhone, por lo que recomiendan hacer una actualización cuanto antes.

Sumado a estos parches de seguridad, aunque sin ser lo más relevante, Apple añadió un mejor índice de Spotlight para ayudar la migración al iOS 27, nuevas funciones de Inteligencia Artificial (IA) y alerta por límite de contactos bloqueados.

La actualización completa de iOs 26.6 puede ser consulta completamente en la página oficial de Apple en la sección de Support.