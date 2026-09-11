Zyanya Barceló es una modelo profesional con larga trayectoria. La ex pareja de Óscar Mario Beteta ejerce la profesión desde que tenía 14 años.

En el mundo del modelaje su nombre pesa. Además de colaborar con reconocidas marcas, fue una de las dos primeras mujeres en participar en Miss Universo México, a los 40 años de edad.

Esto fue posible una vez que se estableció que todas las mujeres interesadas podrán participar sin importar su estatus social, civil, si son madres o si rebasan el límite de edad anteriormente establecido.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Zyanya Barceló? Ex pareja de Óscar Mario Beteta

Zyanya Barceló es modelo, nutrióloga, coach de salud mental y activista mexicana.

Su nombre pesa en el mundo del modelaje ya que a los 40 años, representó a Hidalgo en Miss Universo México 2024, año en que se eliminó el límite de edad histórico.

Su edad no fue lo que destacó en el certamen de belleza, fue su discurso contra la violencia de género. Fue víctima de su expareja, Óscar Mario Beteta, quien murió el 9 de septiembre de 2026 a los 70 años.

Zyanya Barceló (@zyabarcelo / Instagram)

¿Qué edad tiene Zyanya Barceló? Ex pareja de Óscar Mario Beteta

Aunque se desconoce la fecha de nacimiento de Zyanya Barceló, se sabe que tiene 42 años.

¿Quién es el esposo de Zyanya Barceló? Ex pareja de Óscar Mario Beteta

Se desconoce el estado civil de Zyanya Barceló. Su único matrimonio conocido fue con el comunicador Óscar Mario Beteta, con quien compartió su vida aproximadamente 10 años.

Ellos se casaron el 31 de marzo de 2014 y su vinculo concluyó en 2024 tras episodios de agresión física, verbal y emocional.

¿Qué signo zodiacal es Zyanya Barceló? Ex pareja de Óscar Mario Beteta

Se desconoce la fecha de nacimiento de Zyanya Barceló y, por tanto, su signo zodiacal.

Zyanya Barceló (@zyabarcelo / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Zyanya Barceló? Ex pareja de Óscar Mario Beteta

Zyanya Barceló es madre de tres: Óscar Mario,Santiago y María José Beteta Barceló, todos ellos frutos de su relación con el fallecido periodista Óscar Mario Beteta.

¿Qué estudió Zyanya Barceló? Ex pareja de Óscar Mario Beteta

Zyanya Barceló cuenta con una licenciatura en Nutrición.

Zyanya Barceló (@zyabarcelo / Instagram)

¿En qué ha trabajado Zyanya Barceló? Ex pareja de Óscar Mario Beteta

Zyanya Barceló trabaja como modelo desde los 14 años. Representada por distintas agencias nacionales e internacional, entre las que destacan:

Muse Talents

New Icon Models

Paragon Talent

Se ha desempeñado como nutrióloga.

Ha participado en la industria del bienestar como coach de salud mental (Mental Health Coach).

Funge como activista contra la violencia de género.